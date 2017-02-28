Владимир Ильин: "Краснодар" просто не ожидал, что мы не сдадимся"

Нападающий "Урала" Владимир Ильин после победы над "Краснодаром" (3:3, пенальти – 4:3) в матче 1/4 Кубка России отметил, что очень рад сыграть на новом стадионе "быков". Также он подчеркнул, что соперник не ожидал таких активных действий от "Урала" в атаке после трех пропущенных мячей, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Мы чуть-чуть не вписались в игру с первых минут, – отметил Ильин. – "Краснодар" уже сыграл два официальных матча, а мы – только товарищеские. Такие матчи сильно отличаются, и это сказывается. Первые 20 минут мы были в шоке, потом начали набирать, забили и победили.

– Вы впервые в своей карьере совершаете такой камбэк с трех мячей?

– Нет, это первый случай, и такой приятный. Еще вышли и в полуфинал.

– Ваш гол стал переломным. Как удалось забить?

– Была такая установка. Я часто иду на дальнюю штангу, как и в этот раз. Остался один, пробил и получилось.

– Повлияло ли как-то то, что матч перенесли из Екатеринбурга в Краснодар? И как лично вы отнеслись к возвращению в город, где еще недавно играли?



– Мне было приятно. Я еще на радио сказал, когда меня спросили, был ли я на новом стадионе, и я ответил, что хочу побывать здесь в качестве игрока, а не зрителя. Команда положительно отнеслась к переносу игры, так как лучше играть на хорошем газоне.

– На ваш взгляд, "Краснодар" позволил отыграть эти 3 мяча, или это "Урал" смог так прибавить?

– "Краснодар" просто не ожидал, что мы не сдадимся. Первый гол соперника сломил. Он не думали, что мы забьем потом два и три гола. Когда мы забили второй гол, я был уверен, что мы забьем еще. "Краснодар" просто не понимал, что происходит. Думал, что мы опустим руки. Но мы гнули свою линию и додавили... догнули (улыбается).