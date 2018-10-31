17:23 | Футбол — Олимп - Кубок России

Владимир Федотов - о победе над "Тюменью": "Плохая реализация привела к нервной концовке"

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Главный тренер "Оренбурга"  Владимир Федотов после матча 1/8 финала Олимп-Кубка России против "Тюмени" (1:0) заявил, что его команде не достает реализации.

- Это была достаточно хорошая и содержательная игра, - сказал Федотов на послематчевой пресс-конференции. - Можно посетовать на реализацию: она привела к нервной концовке. Напряжение возросло при таком скользком счете. Нам не хватает хладнокровия в завершающей стадии. Мяч не идет в ворота, а футбольный бог всегда дает сопернику один момент.

В 1/4 финала Олимп-Кубка России "Оренбург" встретится с победителем праы "Ахмат" - "Арсенал".

Оренбург - Тюмень

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Дополнительная информация

https://twitter.com/fcorenburg/status/1057634931810037761

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Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/8 финала
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