Владимир Федотов - о победе над "Тюменью": "Плохая реализация привела к нервной концовке"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов после матча 1/8 финала Олимп-Кубка России против "Тюмени" (1:0) заявил, что его команде не достает реализации.

- Это была достаточно хорошая и содержательная игра, - сказал Федотов на послематчевой пресс-конференции. - Можно посетовать на реализацию: она привела к нервной концовке. Напряжение возросло при таком скользком счете. Нам не хватает хладнокровия в завершающей стадии. Мяч не идет в ворота, а футбольный бог всегда дает сопернику один момент.

В 1/4 финала Олимп-Кубка России "Оренбург" встретится с победителем праы "Ахмат" - "Арсенал".

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