16:21 | ФУТБОЛ — Кубок России

Витсель, Жирков и Смольников не полетели с "Зенитом" на матч с "Тамбовом"

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"Зенит" отправился в Тамбов на матч 1/16 финала Кубка России. В Санкт-Петербурге остались такие игроки как Витсель, Жирков и Смольников, Кришито и Хави Гарсия. Матч "Тамбов""Зенит" пройдет 22 сентября в Тамбове.

Состав "Зенита":

Вратари: Юрий Лодыгин, Егор Бабурин

Защитники: Александр Анюков, Николас Ломбертс, Максим Карпов, Луиш Нету, Евгений Чернов

Полузащитники: Павел Могилевец, Артур Юсупов, Алексей Евсеев, Маурисио, Жулиано, Роберт Мак, Олег Шатов

Нападающие: Александр Кокорин, Алексей Гасилин, Александр Кержаков, Лука Джорджевич.

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. 1/16 финала

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