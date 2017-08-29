Виталий Шашков: "Шансы "Крыльев" с "Локомотивом"? Кубковые игры всегда непредсказуемые"

Гендиректор "Крыльев Советов" Виталий Шашков подчеркнул, что в клубе довольны результатами жеребьевки 1/16 финала Кубка России. Лидер ФНЛ встретится с действующим обладателем трофея "Локомотивом".

- Довольны тем, что к нам приедет обладатель Кубка, - цитирует "Р-Спорт" Шашкова. - Хотелось бы на первый раз кого-нибудь полегче, но команда будет готовиться и отдаваться полностью. Шансы? Это футбол, тем более кубковые игры всегда непредсказуемые. Рады тому, что к нам приедет сильный клуб, который сейчас идет в лидерах.