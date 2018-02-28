Виталий Шашков: "Крылья" были за проведение матча, "Спартак" - против. Матч сегодня не состоится"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков подтвердил информацию "СЭ", что сегодняшний матч 1/4 финала Кубка России против "Спартака" не состоится. По словам руководителя самарцев, такое решение принял главный арбитр встречи Владимир Москалев.
- Игра "Крылья Советов" - "Спартак" сегодня не состоится, - констатировал Шашков.
- Какая температура на поле?
- Минус 15.
- Ваш клуб одобряет такое решение?
- "Крылья Советов" были за проведение матча, "Спартак" - против. Решение осталось за судьей. Его я озвучил раньше. (Андрей СИЗЯКИН)
Матч "Крылья Советов" - "Спартак" перенесен. Кубок России. Live!
Vladimir555
Разум победил, все здоровы и это здорово
20:09 28 февраля
KSA1970
Играть в мороз категорически нельзя. Это издевательство над игрой. Но в России еще много конченных идиотов, таких как гражданин Шашков и гражданин Gogy, для которых футбол на льду нормальное явление. Вот пока такие дегенераты, как Шашков будут воглавлять российские клубы и футбольные структуры, то мы так и будем играть зимой в мороз, а летом балду гонять
18:14 28 февраля
Gogy
во-во.надо сразу под Срамтак прогнуться. все равно прогнут. Вот это и называется админресурс. Вначале формируют через свою газетёнку "общественное мнение". Затем заряжают москальского судейку...
17:44 28 февраля
fronder
При минусовой температуре футбол превращается в какой-то другой вид спорта. Конечно при морозе у КС появляются шансы, но это, повторю, уже не футбол!
17:42 28 февраля
Andru_15
ШАШКОВ! ТЫ САМ ВСЕ ИСПОРТИЛ! НАДО БЫЛО ИЛИ ПЕРЕНОСИТЬ СРАЗУ НА ПОЗЖЕ ИЛИ НА ПОТЕПЛЕЕ, а не ЖДАТЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО. СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ!
17:22 28 февраля