17:14 28 февраля | Футбол — Олимп Кубок России

Виталий Шашков: "Крылья" были за проведение матча, "Спартак" - против. Матч сегодня не состоится"

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Генеральный директор "Крыльев Советов"  Виталий Шашков подтвердил информацию "СЭ", что сегодняшний матч 1/4 финала Кубка России против "Спартака" не состоится. По словам руководителя самарцев, такое решение принял главный арбитр встречи Владимир Москалев.

- Игра "Крылья Советов" - "Спартак" сегодня не состоится, - констатировал Шашков.

- Какая температура на поле?

- Минус 15.

- Ваш клуб одобряет такое решение?

- "Крылья Советов" были за проведение матча, "Спартак" - против. Решение осталось за судьей. Его я озвучил раньше. (Андрей СИЗЯКИН)

Матч "Крылья Советов" - "Спартак" перенесен. Кубок России. Live! 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Vladimir555

Разум победил, все здоровы и это здорово

20:09 28 февраля

KSA1970

Играть в мороз категорически нельзя. Это издевательство над игрой. Но в России еще много конченных идиотов, таких как гражданин Шашков и гражданин Gogy, для которых футбол на льду нормальное явление. Вот пока такие дегенераты, как Шашков будут воглавлять российские клубы и футбольные структуры, то мы так и будем играть зимой в мороз, а летом балду гонять

18:14 28 февраля

Gogy

во-во.надо сразу под Срамтак прогнуться. все равно прогнут. Вот это и называется админресурс. Вначале формируют через свою газетёнку "общественное мнение". Затем заряжают москальского судейку...

17:44 28 февраля

fronder

При минусовой температуре футбол превращается в какой-то другой вид спорта. Конечно при морозе у КС появляются шансы, но это, повторю, уже не футбол!

17:42 28 февраля

Andru_15

ШАШКОВ! ТЫ САМ ВСЕ ИСПОРТИЛ! НАДО БЫЛО ИЛИ ПЕРЕНОСИТЬ СРАЗУ НА ПОЗЖЕ ИЛИ НА ПОТЕПЛЕЕ, а не ЖДАТЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО. СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ!

17:22 28 февраля

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