Виталий Шашков: "Крылья" были за проведение матча, "Спартак" - против. Матч сегодня не состоится"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков подтвердил информацию "СЭ", что сегодняшний матч 1/4 финала Кубка России против "Спартака" не состоится. По словам руководителя самарцев, такое решение принял главный арбитр встречи Владимир Москалев.

- Игра "Крылья Советов" - "Спартак" сегодня не состоится, - констатировал Шашков.

- Какая температура на поле?

- Минус 15.

- Ваш клуб одобряет такое решение?

- "Крылья Советов" были за проведение матча, "Спартак" - против. Решение осталось за судьей. Его я озвучил раньше. (Андрей СИЗЯКИН)

Матч "Крылья Советов" - "Спартак" перенесен. Кубок России. Live!