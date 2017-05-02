Виталий Мутко: "В матче "Урал" - "Локомотив" все было как на хорошей свадьбе"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко сравнил финальный матч Кубка России между "Уралом" и "Локомотивом" (0:2) со свадьбой. Напомним, что в конце матча между игроками произошла массовая драка, по итогам которой были удалены четыре игрока.

– Хороший финал, все было как на хорошей свадьбе, – цитирует ТАСС Мутко. – Команды старались, но "Урал" "перегорел". "Локомотив" был помастеровитее, был сильнее и заслуженно победил.

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив" //

Финал Кубка России закончился массовой дракой