Виталий Мутко: "В матчах Кубка конфедераций и чемпионата мира болельщики на поле не выбегут"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко подвел итоги финала Кубка России "Урал" - "Локомотив" (0:2), который прошел на стадионе "Фишт" в Сочи. Руководитель поздравил железнодорожников с победой и высоко оценил организацию мероприятия. Он добавил, что болельщики не смогут выбежать на поле во время Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

- Финал Кубка России был тестовым для Сочи, - сказал Мутко. - Организация матча прошла на высшем уровне. Могу только поблагодарить администрацию города, работников стадиона. Считаю, они справились. Болельщики на поле выбежали, но в матчах Кубка конфедераций и чемпионата мира это повториться не может, там совершенно другой принцип продажи билетов, такой групповой продажи нет. Распорядителей и контролеров тоже будет в два раза больше. Мы нарабатываем опыт. Сам футбольный матч тоже удался. Особенно второй тайм. "Локомотив" поздравляю. (Филипп ПАПЕНКОВ)