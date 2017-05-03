Виталий Мутко: "Слова Павлюченко про Ари? Даже не собираюсь комментировать"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко воздержался от комментариев о резких высказываниях нападающего "Урала" Романа Павлюченко в адрес форварда "Локомотива" Ари после финала. В смешанной зоне после встречи Павлюченко на просьбу прокомментировать матч ограничился нецензурной бранью в адрес Ари, при этом попросив опубликовать все дословно.

– Вы будете инициировать разбирательство поведения Романа Павлюченко комитетом по этике?

– Не знаю, о чем вы меня спрашиваете. Даже не собираюсь комментировать. Есть кому за этим следить. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Роман Павлюченко: "Ари поступил, как человек-г...о"