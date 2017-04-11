Виталий Мутко: "РФПЛ дали время до конца дня определиться с датой финала Кубка России"

Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко заявил, что РФПЛ дали время до конца дня 11 апреля, чтобы определиться с датой финала Кубка России. Финальный матч турнира между "Уралом" и "Локомотивом" запланирован на 2 мая в Сочи.

– Финал Кубка стоял на 28 мая, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Лига выбрала 2 мая. Клубы имеют равные условия, но один это не устраивает, а другой устраивает. Мы дали возможность лиге определиться до конца дня. 4 и 8 (мая) – вы правильно называете даты. Сегодня к концу дня объявят. Календарь всегда критикуется. Нам бы хотелось, чтобы лига советовалась с нами при составлении календаря.