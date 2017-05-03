Виталий Мутко: "Прыгая, Ари понимал, что мимо это не пройдет. Может, он отдохнуть хочет?"

Глава РФС Виталий Мутко выразил уверенность в том, что нападающий "Локомотива" Ари будет наказан за свои действия в финальном матче Кубка России с "Уралом". В концовке встречи между футболистами разгорелась массовая драка, одним из зачинщиков которой стал именно бразильский форвард.

– После финала Кубка за рубежом снова заговорили о фанатской проблеме в России.

– А что они там увидели? Всего 3 или 4 файера зажгли – значит, досмотровая система сработала. Мы тут сами себе нападки устраиваем. Ничего там страшного не было. А вас потом там перепечатывают и преувеличивают. Давление на Россию было, есть и будет. К сожалению. Нам нужно говорить о футболе. Я в футболе с 92-го года. И я помню, с чего мы начинали. Конечно, хочется, чтобы у нас как вчера в Мадриде весь стадион пел. Но мы и к этому придем, обязательно!

– Но пока у нас Ари бьет соперника со спины...

– Ари – это другая тема! Это игрок. Эмоции футболиста. И те, кто подобное себе позволяет, будут наказаны. На них люди смотрят, нужно держать себя в руках. Прыгая, он уже понимал, что мимо это не пройдет. Может, он отдохнуть хочет? Я не знаю... Думаю, и клуб его по голове не погладит. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив" //

Роман Емельянов: "Фидлер сказал, что Фернандеш оскорбил его маму" //

Дисквалификации в матче "Локомотив" - "Урал"

будут распространяться только на Кубок России //

Видео дня: полная версия драки "Урала" и "Локомотива" в финале Кубка России