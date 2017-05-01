Виталий Мутко: "Призовой фонд финала Кубка России составит 10 миллионов рублей"

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко в преддверии финального матча Кубка России между "Уралом" и "Локомотивом" отметил, что у соперников равные шансы на успех. По его словам, проблем с организацией встречи нет.

- Мне кажется, у команд равные шансы, игра будет интересной, - цитирует ТАСС Мутко. - "Локомотив" неплохо выступает во второй части чемпионата, даже несмотря на два последних поражения. У команды стабильный состав. "Урал" весной так вообще выглядит здорово. Кроме того, оба клуба весьма амбициозны, особенно учитывая, что путевку в Лигу Европы через чемпионат России им уже не получить. На матч продано уже 20 тысяч билетов, все идет по плану.

Будем поднимать его (Кубка России) экономику, будем делать все, чтобы его престиж рос, работать над его популяризацией. Будем тщательно подходить к выбору даты. Надо больше говорить о Кубке, все же победа в нем дает прямую путевку в еврокубки, что само по себе престижно.

Не было вообще никакого призового фонда, но сейчас мы его установили. Команды получат призовые. Пока сумма небольшая - в районе 10 миллионов (рублей), она будет делиться пропорционально.

Матч "Урал" - "Локомотив" состоится в Сочи на стадионе "Фишт" во вторник, 2 мая, начало - в 18.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию.