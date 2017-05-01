Виталий Мутко: "На финал Кубка России продано около 20 тысяч билетов"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что на финальный матч Кубка России между "Уралом" и "Локомотивом" продано порядка 20 тысяч билетов. Напомним, что арена "Фишт" в Сочи, на которой состоится решающий матч турнира, вмещает около 47 тысяч зрителей.

– Сегодня около 20 тысяч билетов продано на матч, что для Сочи очень важно, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Кубок – такая история, что фаворитов в нем нет. Все равны, равные шансы у команд. Тем более победа дает прямую путевку в еврокубки. Это очень хороший шанс для команд попасть в Европу, себя показать там. Игра будет очень интересная. Тем более в предыдущем туре оба соперника, как я увидел, тактически готовились к финалу.

Напомним, что матч "Урал" – "Локомотив" состоится завтра, 2 мая, начало – в 18.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи