Виталий Мутко: "Хочешь в Европу - получи лицензию. Никто не будет подстраиваться под "Тосно"

И.о. вице-премьера РФ Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с вероятным неучастием "Тосно" в Лиге Европы. Тосненцы сегодня завоевали Кубок России, победив "Авангард" (2:1). Тем не менее, клуб рискует не попасть в еврокубки, поскольку не подал заявку на лицензирование.
- Нужно быть честными и отковенными, - сказал Мутко. - Задача РФС - развивать футбол, быть честной, нейтральной и равноудаленной. Если вы хотите делать европейский клуб, то нужно знать и соблюдать регламент. Никто ни под кого ложиться не будет и переделывать регламент тоже. Я хочу, чтобы все это понимали, никогда больше этого не будет. 29 марта был последний день лицензирования клубов премьер-лиги, которые хотели играть в еврокубках. Клуб низшего дивизиона не лицензируется в Европу. Если бы он выиграл Кубок, то он подал бы документы в УЕФА, и их в виде исключения рассмотрели бы. И не факт, что "Авангарду" дали бы лицензию.
- Но может, сделают исключение?
- Что здесь обсуждать? Все всё знают, эти заходы в российском футболе надо закрывать. Хотел играть в Европе - получи лицензию. Я поздравляю "Тосно" с победой в Кубке, но никто подстраиваться под клуб не будет. Нужно исполнять свою работу. Если ты президент клуба, то позаботься вовремя о лицензировании. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
luna69
О лицензировании надо думать ещё в ФНЛ! Вон Енисей весь сезон отыграл в коровнике, а может оказаться в РФПЛ! Или не кому не нужный Амкар, с его полем и стадионом! Фильтруйте этот шлак ещё в ПФЛ!
23:30
баламошка
Вот из-за таких как Виталик у таких как Тосно и есть проблемы.
23:25
redgy
это только у нас 29 марта крайний срок? или требование уефа?
23:17
Объектив
Стыд и позор организации с гордым названием РФС! Что, Мутко уже защитил свои честь и достоинство? Что-то ничего об этом слышно не было. Так какого дьявола он опять свой грязный рот раззевает?!
23:10
Объектив
Опять этот гaHDoH вякает... УЕФА лицензирует без проблем, это еще по ситуации с Ростовом все помнят. Но похоже, что наших ypoдов просто прет чувствовать себя вершителями судеб... Да и заносы от Арсенала-Уфы никто не отменял... Стыд и позор!
23:07
grroznyi85
shpasic. Насчет "Рубина" и "Урала" не знаю, а вот "Уфа" и "Арсенал" еще 2 месяца назад все документы на получение лицензии подали.
23:05
shpasic
Уфа, Урал, Арсенал, Рубин, как понимаю, лицензии уже получили?
23:03
sailor1990
какой смысл собирать документы на лицензирование раньше?
22:57