Виталий Мутко: "Хочешь в Европу - получи лицензию. Никто не будет подстраиваться под "Тосно"

И.о. вице-премьера РФ Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с вероятным неучастием "Тосно" в Лиге Европы. Тосненцы сегодня завоевали Кубок России, победив "Авангард" (2:1). Тем не менее, клуб рискует не попасть в еврокубки, поскольку не подал заявку на лицензирование.

- Нужно быть честными и отковенными, - сказал Мутко. - Задача РФС - развивать футбол, быть честной, нейтральной и равноудаленной. Если вы хотите делать европейский клуб, то нужно знать и соблюдать регламент. Никто ни под кого ложиться не будет и переделывать регламент тоже. Я хочу, чтобы все это понимали, никогда больше этого не будет. 29 марта был последний день лицензирования клубов премьер-лиги, которые хотели играть в еврокубках. Клуб низшего дивизиона не лицензируется в Европу. Если бы он выиграл Кубок, то он подал бы документы в УЕФА, и их в виде исключения рассмотрели бы. И не факт, что "Авангарду" дали бы лицензию.

- Но может, сделают исключение?

- Что здесь обсуждать? Все всё знают, эти заходы в российском футболе надо закрывать. Хотел играть в Европе - получи лицензию. Я поздравляю "Тосно" с победой в Кубке, но никто подстраиваться под клуб не будет. Нужно исполнять свою работу. Если ты президент клуба, то позаботься вовремя о лицензировании. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)