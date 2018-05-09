22:42 | Футбол — Олимп Кубок России

Виталий Мутко: "Хочешь в Европу - получи лицензию. Никто не будет подстраиваться под "Тосно"

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И.о. вице-премьера РФ Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с вероятным неучастием "Тосно" в Лиге Европы. Тосненцы сегодня завоевали Кубок России, победив "Авангард" (2:1). Тем не менее, клуб рискует не попасть в еврокубки, поскольку не подал заявку на лицензирование.

 
&quot;Тосно&quot; останется за чертой участников еврокубков, несмотря на победу в Кубке России.Кто сыграет в еврокубках вместо "Тосно"?

- Нужно быть честными и отковенными, - сказал Мутко. - Задача РФС - развивать футбол, быть честной, нейтральной и равноудаленной. Если вы хотите делать европейский клуб, то нужно знать и соблюдать регламент. Никто ни под кого ложиться не будет и переделывать регламент тоже. Я хочу, чтобы все это понимали, никогда больше этого не будет. 29 марта был последний день лицензирования клубов премьер-лиги, которые хотели играть в еврокубках. Клуб низшего дивизиона не лицензируется в Европу. Если бы он выиграл Кубок, то он подал бы документы в УЕФА, и их в виде исключения рассмотрели бы. И не факт, что "Авангарду" дали бы лицензию.

- Но может, сделают исключение?

- Что здесь обсуждать? Все всё знают, эти заходы в российском футболе надо закрывать. Хотел играть в Европе - получи лицензию. Я поздравляю "Тосно" с победой в Кубке, но никто подстраиваться под клуб не будет. Нужно исполнять свою работу. Если ты президент клуба, то позаботься вовремя о лицензировании. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Тосно - Авангард К

 

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. Финал. "Тосно" - "Авангард"
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КОММЕНТАРИИ (8)
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luna69

О лицензировании надо думать ещё в ФНЛ! Вон Енисей весь сезон отыграл в коровнике, а может оказаться в РФПЛ! Или не кому не нужный Амкар, с его полем и стадионом! Фильтруйте этот шлак ещё в ПФЛ!

23:30

баламошка

Вот из-за таких как Виталик у таких как Тосно и есть проблемы.

23:25

redgy

это только у нас 29 марта крайний срок? или требование уефа?

23:17

Объектив

Стыд и позор организации с гордым названием РФС! Что, Мутко уже защитил свои честь и достоинство? Что-то ничего об этом слышно не было. Так какого дьявола он опять свой грязный рот раззевает?!

23:10

Объектив

Опять этот гaHDoH вякает... УЕФА лицензирует без проблем, это еще по ситуации с Ростовом все помнят. Но похоже, что наших ypoдов просто прет чувствовать себя вершителями судеб... Да и заносы от Арсенала-Уфы никто не отменял... Стыд и позор!

23:07

grroznyi85

shpasic. Насчет "Рубина" и "Урала" не знаю, а вот "Уфа" и "Арсенал" еще 2 месяца назад все документы на получение лицензии подали.

23:05

shpasic

Уфа, Урал, Арсенал, Рубин, как понимаю, лицензии уже получили?

23:03

sailor1990

какой смысл собирать документы на лицензирование раньше?

22:57

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