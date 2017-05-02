Виталий Мутко: "Фанаты, устраивая беспорядки, вынуждают государство ужесточать меры"

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко считает, что драка фанатов на финале Куба России и аналогичные случаи подталкивают государство к ужесточению мер безопасности. В Сочи, где сегодня был сыгран финальный матч между "Уралом" и "Локомотивом", пройдут матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

- Есть другая сторона, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Служба безопасности работала отлично: оперативно и быстро, мы установили порядок, так что это то, чего мы хотели. Фаеров мало было. Но ребята, которые так себя ведут, подталкивают государство к ужесточению мер. Проблем нет, все сняты. Получают год запрета на посещение, но хотелось бы, чтобы они себя спокойней вели. Еще раз отмечу, что служба безопасности сработала хорошо.

Трансляция матча "Урала" – "Локомотив"