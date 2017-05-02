Виталий Мутко: "Драка фанатов в присутствии представителя ФИФА - это не очень хорошо для России"

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко считает, что драка фанатов на финале Куба России, на котором было много наблюдателей из ФИФА, это не очень хорошо для России. В Сочи, где сегодня был сыгран финальный матч между "Уралом" и "Локомотивом", пройдут матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

- Нам нужно привыкать, и болельщикам в первую очередь, чтобы играть как в Европе, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Сегодня тестовый матч, как на Кубке конфедераций, мы могли бы поставить решетки, сетки и никому не дать шанса. Жаль, что ребята из фанатских объединений так себя ведут. Кому и что они хотят доказать? Как в субкультурах пытаются показать себя. Здесь было много наблюдателей и Колин Смит, для нас это конечно не очень хорошо.

Трансляция матча "Урала" – "Локомотив"