Виталий Денисов: "В "Локомотиве" у всех удар поставленный"

Защитник "Локомотива" Виталий Денисов остался доволен игрой команды в финале Кубка России с "Уралом" (2:0), который завершился потасовкой игроков. Он подчеркнул, что "Локомотив" будет настроен на победу и в Суперкубке.

– Ошибки, конечно, были. Но мы показали командную игру, мастерство, бойцовские качества во всех смыслах. У нас всех удар поставленный. В любом виде спорта преуспеем, – отметил в интервью пресс-службе "Локомотива" Денисов. – Главное, что победили достаточно уверенно. Контролировали игру. Были, конечно, полумоменты у соперника. Без этого никак. Может быть, первые пять–десять минут мы присматривались друг к другу. Соперник играл на контратаках. Во втором тайме мы прибавили, стали появляться зоны.

Суперкубок пройдет на нашем стадионе? Да, это интересно. Ребята, всех ждем! Будем работать.

Трансляция матча "Урал" - "Локомотив"