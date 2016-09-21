Виталий Денисов: "Семин мне доверяет, а я стараюсь не подвести на поле"

Защитник московского "Локомотива" Виталий Денисов рассказал о том, как ему работается под руководством Юрия Семина. Сегодня "Локомотив" сыграет в 1/16 финала Кубка России с "Химками". Начало матча в 20:00 по московскому времени.

– Ко мне требования не изменились с приходом Семина. Они всегда были высоки. Все зависит от матча, от соперника. В целом, мне доверяют, а я стараюсь доказывать на поле, что это не зря. Многие считают, что у нас мало что получится? Пусть говорят! Такие люди нас стимулируют. (Любовь КОНЯЕВА)