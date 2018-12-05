Виктор Классон: "Все должно было заканчиваться в Краснодаре, но теперь надо побеждать в Ростове"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон после ничьей с "Ростовом" (2:2) в 1/4 финала Олимп-Кубка России заявил, что первый тайм его команда провела почти идеально, однако ошибки в обороне привели к такому результату, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

- У нас были большие шансы добиться победы, - подчеркнул Классон. - И когда мы забили два мяча, полностью контролировали ход игры и доминировали, мне кажется, первый тайм был сыгран практически идеально. Мы показали тот футбол, который клуб пропагандирует. Но потом тревожным звонком стало то, что "Ростов" сначала сократил счет. Игра стала равной, а в итоге мы не удержали победу и сыграли всего-навсего вничью. Все могло и должно было заканчиваться здесь, в Краснодаре, но теперь нам необходимо выигрывать в Ростове.

- "Краснодар" обычно прибавлял во втором тайме, а в этот раз все пошло наоборот. Почему?

- На самом деле, мы не показали качественного футбола, не достигли того уровня, который показали в первом тайме. Не знаю, с чем это связано, но, вероятно, не из-за усталости. С чем точно - сложно сказать. Мы играли неплохо, даже при счете 2:2 у нас были шансы забить. У меня был неплохой момент, когда я пробил в штангу, у Куэвы был шанс, когда он выходил один на один. И мы видим, что все эти мелочи имеют итоговое значение.

- Согласны ли с тем, что в игре "Краснодара" есть один минус - розыгрыши стандартных положений?

- Могу сказать только за прошедший матч. Когда мы играем в комбинационный атакующий футбол, у нас очень часто появляются стандарты в атаке - и угловые, и штрафные. Наверно, нам следует увеличить процент реализации стандартов, но что касается игры в целом, то я доволен этим показателем. Забили со штрафного, плюс головой после углового я неплохо ударил. Наверное, стоит обратить внимание на то, в чем мы не преуспели, - игра в обороне во время стандартов. Один из мячей "Ростов" так нам забил очень легко.

Ответный матч запланирован на 23 февраля.