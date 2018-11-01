Видар Кьяртанссон: "Зенит" - один из лучших клубов России"

Нападающий "Ростова" Видар Кьяртанссон в преддверии матча 1/8 финала Олимп - кубка России с "Зенитом" в интервью клубной пресс-службе рассказал о своем родном городе и отметил, что прекрасно помнит свою прошлую игру против питерцев.

– Впереди кубковая игра против "Зенита". Выступая за "Маккаби", вы уже играли против них и даже забили гол.

– Прекрасно помню эту игру. "Зенит" – один из лучших клубов России. Кубковые матчи отличаются от игр чемпионата, так как здесь любая команда способна пройти дальше. Сейчас мы готовимся к этой встрече. Надеюсь, мы сможем пройти в следующий раунд.

– Вы родились в Сельфоссе. Правда, что в этом городе шахматы популярнее футбола из-за Бобби Фишера?

– Возможно, шахматы не столь сильно популярны в нашем городе, но о Бобби Фишере знают вообще все. У нас даже музей и шахматный клуб его имени.

– В вашем городе часто бывают землетрясения. Застали ли вы хоть раз это природное явление?

– Однажды я почувствовал эту стихию. Действительно пугающее зрелище. В 2008-м году землетрясение было настолько сильным, что уничтожило множество домов и строений.

– Из родного города вы уехали играть в футбол в "Вестманнаэйяр", который находится на крошечном острове южнее основной Исландии. Как вы добирались до матчей на выезде?

– Когда слишком плохая погода, люди добираются в другие города на кораблях или паромах. Однажды мы плыли в Исландию за день до игры. Аэропорт в Вестманнаэйяре есть, но погода в любой момент может внести свои коррективы.

– Чувствовали ли вы там себя отрезанным от мира?

– Немного. Мы были словно отделены от страны. Остров крошечный, чтобы добраться до воды из центра, нужно было всего лишь проехать на машине одну минуту.

– Чем занимаются местные жители?

– Рыбалка – основной промысел. Также есть консервная фабрика. Люди там неплохо зарабатывают.