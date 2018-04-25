Вход на матч финала Кубка России будет бесплатным

РФС утвердил бесплатный вход на стадион "Волгоград Арена" во время финального матча Кубка России между "Тосно" и курским "Авангардом", который состоится 9 мая. Об этом сообщил коммерческий директор организации Владимир Карпович.
Ранее вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко рассказал, что в РФС планируют сделать вход на игру свободным.
– Утвердили, вход на стадион будет бесплатным для всех, – цитирует ТАСС Карповича. – Пока еще билеты не распространяли.
Финальный матч Кубка России станет третьим тестовым матчем на волгоградском стадионе перед чемпионатом мира-2018. Арена примет игры группового этапа: Тунис – Англия, Нигерия – Исландия, Саудовская Аравия – Египет и Япония – Польша.
Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ
Бедные--несчастные БИДЕлаги сталинградские... Строили--строили свой вантовый стадион, а теперь не только НИКАКОЙ прибыли не получат от финала Кубка , так и после приезжих вандалов кресла "антивандальные" восстанавливать придётся, как после СВОИХ гоблинов по окончании матча с Хабар -- Лучём !!!!
17:38
titan2313
Не солидно, надо ещё доплатить 10000 тем кто придёт!
17:17
марселос уолес
Всё равно наверняка не полный стадион будет, к сожалению.
17:00
Весёлый©
Лёня был прав.
16:57
bezik
Лучше бы они перенесли этот матч поближе, хоть в Нижний какой-нибудь, куда добраться поближе. Волгоград далековато
16:51
Brother Beyond
Что теперь гадать, что было бы, если бы был Спартак. Сами виноваты. А я бы даже на такой финал сходил, за Курск поболел, да ехать далеко.
16:35
Бен Ричардс
И это только начало. Наверняка увидим на трибунах солдат и бюджетников, согнанных за отгулы. Ведь такая афиша!
16:10
PENGUIN
Аха-ха-ха! Конечно, кто пойдёт смотреть на Тосно с Авангардом за деньги? Специально ждали... На Спартак то наверное платный вход сделали бы...
16:08
Igorello97
50 человек обещали, что придут, но никто не пришел. :(
16:08
Igrok Igorek
Вот до чего пришлось дойти...
16:03