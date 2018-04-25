Вход на матч финала Кубка России будет бесплатным

РФС утвердил бесплатный вход на стадион "Волгоград Арена" во время финального матча Кубка России между "Тосно" и курским "Авангардом", который состоится 9 мая. Об этом сообщил коммерческий директор организации Владимир Карпович.

Ранее вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко​ рассказал, что в РФС планируют сделать вход на игру свободным.

– Утвердили, вход на стадион будет бесплатным для всех, – цитирует ТАСС Карповича. – Пока еще билеты не распространяли.

Финальный матч Кубка России станет третьим тестовым матчем на волгоградском стадионе перед чемпионатом мира-2018. Арена примет игры группового этапа: Тунис – Англия, Нигерия – Исландия, Саудовская Аравия – Египет и Япония – Польша.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.