15:53 | Футбол — Олимп Кубок России

Вход на матч финала Кубка России будет бесплатным

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РФС утвердил бесплатный вход на стадион "Волгоград Арена" во время финального матча Кубка России между "Тосно" и курским "Авангардом", который состоится 9 мая. Об этом сообщил коммерческий директор организации Владимир Карпович.

Ранее вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко рассказал, что в РФС планируют сделать вход на игру свободным.

– Утвердили, вход на стадион будет бесплатным для всех, – цитирует ТАСС Карповича. – Пока еще билеты не распространяли.

Финальный матч Кубка России станет третьим тестовым матчем на волгоградском стадионе перед чемпионатом мира-2018. Арена примет игры группового этапа: Тунис – Англия, Нигерия – Исландия, Саудовская Аравия – Египет и Япония – Польша.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5157572

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КОММЕНТАРИИ (10)
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ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ

Бедные--несчастные БИДЕлаги сталинградские... Строили--строили свой вантовый стадион, а теперь не только НИКАКОЙ прибыли не получат от финала Кубка , так и после приезжих вандалов кресла "антивандальные" восстанавливать придётся, как после СВОИХ гоблинов по окончании матча с Хабар -- Лучём !!!!

17:38

titan2313

Не солидно, надо ещё доплатить 10000 тем кто придёт!

17:17

марселос уолес

Всё равно наверняка не полный стадион будет, к сожалению.

17:00

Весёлый©

Лёня был прав.

16:57

bezik

Лучше бы они перенесли этот матч поближе, хоть в Нижний какой-нибудь, куда добраться поближе. Волгоград далековато

16:51

Brother Beyond

Что теперь гадать, что было бы, если бы был Спартак. Сами виноваты. А я бы даже на такой финал сходил, за Курск поболел, да ехать далеко.

16:35

Бен Ричардс

И это только начало. Наверняка увидим на трибунах солдат и бюджетников, согнанных за отгулы. Ведь такая афиша!

16:10

PENGUIN

Аха-ха-ха! Конечно, кто пойдёт смотреть на Тосно с Авангардом за деньги? Специально ждали... На Спартак то наверное платный вход сделали бы...

16:08

Igorello97

50 человек обещали, что придут, но никто не пришел. :(

16:08

Igrok Igorek

Вот до чего пришлось дойти...

16:03

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