Ведран Чорлука: "Самый лучший коллектив - это наш "Локомотив"

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука после финала Кубка России против "Урала" (2:0) отметил, что находится в лучшем коллективе страны. Для хорвата это второй трофей в составе железнодорожников. Ранее он выигрывал Кубок в 2015 году.

"Победители Кубка России! Самый лучший коллектив - это наш "Локомотив"! Кубок наш!" - написал Чорлука в Твиттере.

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив"