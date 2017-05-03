Ведран Чорлука: "Самый лучший коллектив - это наш "Локомотив"

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука после финала Кубка России против "Урала" (2:0) отметил, что находится в лучшем коллективе страны. Для хорвата это второй трофей в составе железнодорожников. Ранее он выигрывал Кубок в 2015 году.
"Победители Кубка России! Самый лучший коллектив - это наш "Локомотив"! Кубок наш!" - написал Чорлука в Твиттере.
Трансляция матча "Урал" – "Локомотив"
Winners of Russian Cup 2017!!!! 🙌🏻🏆Самьий лучший коллектив это наш Локомотив!!! КУБОК НАШ!!!! 🎉🎉🎉🎉🚂🍾🍾🍾🍾🏆 #локо #lokomotivmoscow #кубокнаш pic.twitter.com/U12jnfBInj– Vedran Ćorluka (@CorlukaV05_14) 2 мая 2017 г.