17:10 | Футбол — Олимп Кубок России

Василий Кошечкин: "Болею за "Крылья Советов". Желаю парням победы над "Спартаком"

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Олимпийский чемпион, голкипер сборной России Василий Кошечкин рассказал, что желает удачи футбольным "Крыльям Советов" в матче со "Спартаком".

– Болею за "Крылья Советов" и желаю парням победы в матче со "Спартаком". – сказал Кошечкин, который прибыл в Кремль на встречу олимпийцев с Президентом России Владимиром Путиным.

Отметим, что игра "Крыльев" и "Спартака" была отменена из-за погодных условий. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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Материалы сюжета: Кубок России. 1/4 финала. Мороз против "Спартака"
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КОММЕНТАРИИ (10)
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merniloskut

Мышкина в печку!

18:12

wam

Надо, чтобы начальники РФПЛ вместо футболистов выходили в 15 градусный мороз на поле и играли в футбол

17:44

Уткин за Спартак

Вся страна только за СПАРТАК болеет. А Самара - ну есть и есть, она не может не есть.

17:26

serzheo

И не ты один. За Самару теперь вся страна топить будет.

17:23

zako61

Саня вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com

17:20

Халзан

Авторитет нашелся)) от немцев каким то чудом отскочил а туда же гав-гав мяу мяу)))

17:18

Несвин

Молодец Вася, настоящий мужик!

17:14

Комс

тяф-тяф, кошечка

17:13

Уткин за Спартак

Кошечкин в очередной раз облажался... Он даже сам знает, какая он деревяшка

17:10

faraleks

Самара обледенела после данного комментария

17:09

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