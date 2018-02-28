Василий Кошечкин: "Болею за "Крылья Советов". Желаю парням победы над "Спартаком"

Олимпийский чемпион, голкипер сборной России Василий Кошечкин рассказал, что желает удачи футбольным "Крыльям Советов" в матче со "Спартаком".

– Болею за "Крылья Советов" и желаю парням победы в матче со "Спартаком". – сказал Кошечкин, который прибыл в Кремль на встречу олимпийцев с Президентом России Владимиром Путиным.

Отметим, что игра "Крыльев" и "Спартака" была отменена из-за погодных условий. (Евгений БЕЛОУСОВ)

"Спартак" – "Крылья", "Тосно" – "Луч-Энергия". Самый холодный день Кубка России. LIVE!