Василий Кошечкин: "Болею за "Крылья Советов". Желаю парням победы над "Спартаком"

Олимпийский чемпион, голкипер сборной России Василий Кошечкин рассказал, что желает удачи футбольным "Крыльям Советов" в матче со "Спартаком".
– Болею за "Крылья Советов" и желаю парням победы в матче со "Спартаком". – сказал Кошечкин, который прибыл в Кремль на встречу олимпийцев с Президентом России Владимиром Путиным.
Отметим, что игра "Крыльев" и "Спартака" была отменена из-за погодных условий. (Евгений БЕЛОУСОВ)
"Спартак" – "Крылья", "Тосно" – "Луч-Энергия". Самый холодный день Кубка России. LIVE!
merniloskut
Мышкина в печку!
18:12
wam
Надо, чтобы начальники РФПЛ вместо футболистов выходили в 15 градусный мороз на поле и играли в футбол
17:44
Уткин за Спартак
Вся страна только за СПАРТАК болеет. А Самара - ну есть и есть, она не может не есть.
17:26
serzheo
И не ты один. За Самару теперь вся страна топить будет.
17:23
zako61
Саня вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com
17:20
Халзан
Авторитет нашелся)) от немцев каким то чудом отскочил а туда же гав-гав мяу мяу)))
17:18
Несвин
Молодец Вася, настоящий мужик!
17:14
Комс
тяф-тяф, кошечка
17:13
Уткин за Спартак
Кошечкин в очередной раз облажался... Он даже сам знает, какая он деревяшка
17:10
faraleks
Самара обледенела после данного комментария
17:09