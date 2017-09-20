Валерий Петраков: "Хочется, чтобы такой настрой и игроков был не только на команды РФПЛ"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после победы над "Краснодаром" (2:1) в матче 1/16 финала Кубка России поблагодарил своих игроков за проделанную работу и самоотдачу. Специалист отметил, что в победе над "быками" важную роль сыграли лидеры команды.

- Если команда добилась победы, оценка должна быть положительной, - цитирует официальный сайт "Томи" Петракова. - Считаю, что мы достаточно хорошо изучили "Краснодар" - это достаточно хорошая команда, сыгранная. Не зря они в РФПЛ имеют высокие показатели по контролю мяча и передачам. Нам достаточно тяжело бороться с ними в этих компонентах. Естественно, что мы выбрали такую тактику - играть "вторым номером", переходить в контратаку. Считаю, что в каких-то моментах нам это удавалось.

Надо отдать должное ребятам. Хочу их похвалить. Сегодня увидел у них настрой, желание и самоотдачу. Достаточно грамотно сыграли против "Краснодара", с такой командой только так и нужно - внимательно и дисциплинированно в обороне. Рад, что мы добились победы. Хотелось бы, чтобы ребята показывали этот настрой не только в матчах с командами премьер-лиги, но и перенесли его в чемпионат.

Как я уже сказал, благодарен ребятам за проделанную работу и самоотдачу. Сегодня на поле были 11 боевых единиц. Считаю, что наши лидеры сыграли важную роль - грамотно оборонялись, подсказывали молодым. Могу отметить, очень удачно в игру вписался Гвинейский - провел достаточно хороший матч.

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