Валерий Непомнящий: "Локомотиву" по силам выйти в плей-офф Лиги Европы"

Бывший тренер "Томи" Валерий Непомнящий отметил, что "Локомотив" может достойно представить Россию в Лиге Европы следующего сезона. Железнодорожники получили путевку в групповой этап турнира, обыграв в финале Кубка России "Урал" (2:0).

– На что мог бы рассчитывать "Урал" в Лиге Европы?

– Выйти из группы было бы очень трудно. При всем уважении к "Уралу" – состав там не для больших задач.

– А как оцениваете еврокубковые перспективы "Локомотива"?

– Вот ему пробиться в плей-офф точно по силам.

– Будущее Семина по-прежнему в тумане. Вам бы хотелось, чтоб он остался в "Локомотиве"?

– Конечно! Своей работой Юрий Палыч это заслужил. Поздравляю его с очередным трофеем. Дайте Семину время – и результат придет обязательно. Да, в чемпионате пока не все получается, но серьезных ошибок у него не вижу. Не забывайте, в этом сезоне он толком не занимался комплектованием. "Локомотив" ведь включил режим экономии – брал либо свободных агентов, либо игроков в аренду. (Александр КРУЖКОВ)

Полное интервью Валерия Непомнящего