Валерий Масалитин: "Какой смысл ЦСКА лететь на матч Кубка России основным составом?"

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин уверен, что армейцы поступили правильно, полетев на матч 1/16 Кубка России с "Енисеем" не основным составом. По его словам, это говорит о статусе турнира.

- Мы не в первый раз видим такое, - приводит "Р-Спорт" слова Масалитина. - Через несколько дней армейцам играть в Лиге чемпионов - какой смысл лететь туда основным составом? Люди не думают, что нужно подобные матчи проводить, как-то принимая во внимание географическое положение. Команда решает задачи в Европе, приносит России очки, а ее отправляют в такие города... Ну и что-то надо делать, чтобы повысить статус турнира. Может быть, призовой фонд увеличить.

Думаю, о футболе говорить в этом случае нечего. Будет борьба, поскольку ЦСКА - серьезный раздражитель для всех. Тихонову надо доказывать свою состоятельность. К тому же если "Енисей" проиграет, то проиграет ЦСКА, а вот если выиграет, будут по городу ходить с гордо поднятой головой. И никто не вспомнит, против какого состава они играли.

Акинфеев, Дзагоев, Игнашевич, Еременко и Мариу Фернандес не полетели в Красноярск