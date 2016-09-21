10:23 | ФУТБОЛ — Кубок России

Валерий Масалитин: "Какой смысл ЦСКА лететь на матч Кубка России основным составом?"

0
0
0

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин уверен, что армейцы поступили правильно, полетев на матч 1/16 Кубка России с "Енисеем" не основным составом. По его словам, это говорит о статусе турнира.

- Мы не в первый раз видим такое, - приводит "Р-Спорт" слова Масалитина. - Через несколько дней армейцам играть в Лиге чемпионов - какой смысл лететь туда основным составом? Люди не думают, что нужно подобные матчи проводить, как-то принимая во внимание географическое положение. Команда решает задачи в Европе, приносит России очки, а ее отправляют в такие города... Ну и что-то надо делать, чтобы повысить статус турнира. Может быть, призовой фонд увеличить.

Думаю, о футболе говорить в этом случае нечего. Будет борьба, поскольку ЦСКА - серьезный раздражитель для всех. Тихонову надо доказывать свою состоятельность. К тому же если "Енисей" проиграет, то проиграет ЦСКА, а вот если выиграет, будут по городу ходить с гордо поднятой головой. И никто не вспомнит, против какого состава они играли.

Акинфеев, Дзагоев, Игнашевич, Еременко и Мариу Фернандес не полетели в Красноярск

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20160921/1090324556.html

0
0
0
Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. 1/16 финала

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ