Валерий Кечинов: "В Кубке проиграли – теперь ждем победы в чемпионате"

Шестикратный чемпион России в составе "Спартака" Валерий Кечинов объяснил причины поражения от команды "СКА-Хабаровск" в Кубке страны и сказал, что теперь от красно-белых нужно ждать чемпионства. "Спартак" проиграл в Хабаровске со счетом 0:1 в матче 1/16 финала Кубка России.

– Что случилось со "Спартаком"?

– Вообще я ожидал подобного развития событий. Читалось, что красно-белые выпустят не всех игроков основы. Тренеры дали практику молодым ребятам: Кутину, Зуеву, Давыдову и Мелкадзе. Главная причина такого результата – отсутствие ключевых персон: Джано, Реброва, Боккетти. И Зе Луиш с Промесом сыграли очень мало. Конечно, сильно повлиял тяжелый перелет на Дальний Восток. Да и во времени разница колоссальная! Но "Спартак" был на ходу! Сколько ни говори хороших слов о хабаровчанах, но такие команды красно-белые обыгрывать обязаны.

– В чем ошибка Карреры?

– Он ошибся с выбором состава. Раз не прошли дальше, то тренер несет за это ответственность.

– Перед началом сезона стояла задача выиграть Кубок. Что теперь? Ждать чемпионства "Спартака"?

– У красно-белых очень большие шансы на победу! "Зенит" и ЦСКА не на том уровне, что два года назад.

– В следующем матче "Спартак" принимает "Уфу", обыгравшую в прошлом туре "Локомотив"…

– Не думаю, что кто-то способен помешать москвичам победить в следующем туре. Если хозяева выйдут на поле в оптимальном составе, то проблем не возникнет. 90 на 10 в пользу "Спартака". Верю, что они победят со счетом 2:0. (Ярослав СУСОВ)