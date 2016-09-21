Валерий Кечинов: "В Кубке проиграли – теперь ждем победы в чемпионате"

Шестикратный чемпион России в составе "Спартака" Валерий Кечинов объяснил причины поражения от команды "СКА-Хабаровск" в Кубке страны и сказал, что теперь от красно-белых нужно ждать чемпионства. "Спартак" проиграл в Хабаровске со счетом 0:1 в матче 1/16 финала Кубка России.
– Что случилось со "Спартаком"?
– Вообще я ожидал подобного развития событий. Читалось, что красно-белые выпустят не всех игроков основы. Тренеры дали практику молодым ребятам: Кутину, Зуеву, Давыдову и Мелкадзе. Главная причина такого результата – отсутствие ключевых персон: Джано, Реброва, Боккетти. И Зе Луиш с Промесом сыграли очень мало. Конечно, сильно повлиял тяжелый перелет на Дальний Восток. Да и во времени разница колоссальная! Но "Спартак" был на ходу! Сколько ни говори хороших слов о хабаровчанах, но такие команды красно-белые обыгрывать обязаны.
– В чем ошибка Карреры?
– Он ошибся с выбором состава. Раз не прошли дальше, то тренер несет за это ответственность.
– Перед началом сезона стояла задача выиграть Кубок. Что теперь? Ждать чемпионства "Спартака"?
– У красно-белых очень большие шансы на победу! "Зенит" и ЦСКА не на том уровне, что два года назад.
– В следующем матче "Спартак" принимает "Уфу", обыгравшую в прошлом туре "Локомотив"…
– Не думаю, что кто-то способен помешать москвичам победить в следующем туре. Если хозяева выйдут на поле в оптимальном составе, то проблем не возникнет. 90 на 10 в пользу "Спартака". Верю, что они победят со счетом 2:0. (Ярослав СУСОВ)
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/rus_cup/news/setka-kubka-rossii-2016-17-1046688/
Platinum1991
Так мы от Спартака ЖДАЛИ победы в Кубке России, но в этом сезоне Спартаку уже Кубок НЕ СВЕТИТ! Спартаковцы приложили МИНИМУМ старания для достижения поставленной цели и загремели под ска-хабаровские ФАНФАРЫ! Нашли кому проигрывать??? СТЫДОБА, да и только!!! "СКА-Хабаровск" игры не показал, НО ЗАБИЛ единственный момент и показал результат, что и требовалось доказать. А Спартак создал несколько моментов и должен был забивать, но НЕ ЗАБИЛ! Выручил вратарь "СКА-Хабаровск". Вытащил пару 100 процентных! В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ "СПАРТАК" ВЫЛЕТАЛ на стадии 1/16 ФИНАЛА почти ДЕСЯТЬ ЛЕТ тому НАЗАД. Вот так Спартак отмечает печальный КУБКОВЫЙ юбилей! Такое впечатление, что Спартак без лишних напряг решил переиграть "СКА-Хабаровск", но игроки соперника были ПРОТИВ такого расклада. Игроки "СКА-Хабаровск" отбивались и на контратаке забили ГОЛ и прошли дальше! А Спартак ПРОВАЛИЛ кубковую игру и в этом проигрыше должен ВИНИТЬ только самого себя! Промес и Зе Луиш старались спасти игру, но не получилось. СЕРГЕЙ ГОРЛУКОВИЧ: "БОЮСЬ, ЧТО СПАРТАК" ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ХАОС И БАРДАК"??? ПАНИКЕ не поддаваться!!! Да и бояться пока НЕЧЕГО. Посмотрим, как дальше играть будут!!! В чемпионате ПОЛНЫЙ порядок, а в кубке случился БАРДАК!!! Благополучно вылетели и загремели под ска-хабаровские ФАНФАРЫ! На поле не было команды Спартак, а были одиночки, которые не смогли переломить ход матча. И как ИТОГ - вылет из розыгрыша Кубка России по футболу. ПЕЧАЛЬНО, но факт. Остался один чемпионат! А играть ещё МНОГО и до финиша далеко. За призы надо побороться, а если играть как со "СКА-Хабаровск", так Спартаку вообще можно и в Европу не попасть, да и без медалей остаться! Замкнутый круг ПОЛУЧАЕТСЯ! Мы это уже НЕОДНОКРАТНО где-то видели! Начинают в Спартаке за здравие, а заканчивают - ЗА УПОКОЙ!!!
19:19