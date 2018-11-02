Валерий Кечинов: "Реакция болельщиков на Глушакова? Надо в любом случае поддерживать Дениса – раньше его на руках носили, сейчас сделали изгоем"

Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов в интервью "СЭ" выразил свое мнение о ситуации в красно-белом клубе.

В четверг москвичи победили дома "Анжи" (1:0) в матче 1/8 финала Кубка России. С первых минут на поле с капитанской повязкой вышел хавбек Денис Глушаков, которого возвратил в основу и.о. главного тренера Рауль Рианчо. Болельщики вывесили в адрес полузащитника оскорбительные баннеры, а каждое его касание мяча большая часть трибун встречала свистом.

- Что скажете о реакции болельщиков на появление в составе Глушакова с капитанской повязкой? – вопрос Кечинову.

- Она неправильная, конечно - что бы там ни произошло между тренером и игроком. В чемпионском сезоне, когда Денис забивал важные голы, его носили на руках, а сейчас он резко стал изгоем. Это неверное поведение. Нужно в любом случае поддерживать Глушакова. Мы же не знаем всю ситуацию, не владеем полной картиной того, что происходило между Каррерой и футболистом. Никто не вправе так категорично реагировать: все эти баннеры, свист. Правильно говорят, что от любви до ненависти уже даже не шаг, а полшага.

- Рианчо красиво поступил, выпустив Глушакова на поле с повязкой?

- Сейчас испанец исполняет обязанности главного тренера и отвечает за результат. Рауль вправе делать все, что хочет, если считает, что это поможет добиться успеха. Ранчо же себе не враг - каждый специалист имеет желание стабильно и долго работать. Если Рауль ставит Дениса, значит, берет на себя ответственность и считает, что этот футболист в середине поля необходим. Все очень просто.

- Согласны с такой точкой зрения: Глушакову лучше уйти, чтобы ситуация вокруг команды нормализовалась, а сам хавбек спас свою карьеру?

- Уходить ему или оставаться должен решить тренер. Если Денис ему нужен, значит, станет выходить на поле, если посчитает, что подобное влияет на обстановку в команде и на болельщиков негативно, тогда Глушакову должен покинуть "Спартак". (Арман Мкртчян)