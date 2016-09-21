16:36 | ФУТБОЛ — Кубок России

Валерий Кечинов: "Если бы "Спартак" играл основным составом, то результат был бы другим"

0
0
0
1

Бывший полузащитник московского "Спартака" Валерий Кечинов считает, что команда Карреры проиграла в 1/16 финала Кубка России из-за того, что играла не основным составом. "Спартак" проиграл "СКА-Хабаровску" со счетом 0:1 и покинул Кубок России.

– Конечно, в первую очередь, состав (стал причиной поражения). Если бы команда играла своим основным составом, думаю, что результат был бы совсем другим, – приводит "Р-Спорт" слова Кечинова. – Молодым игрокам дали возможность проявить себя. Ребята молодые старались – в этом не откажешь. Но кроме старания, нужно еще создавать голевые моменты в таких играх. При всем уважении к Хабаровску, даже учитывая, что "красно-белые" играли не основным составом, у "Спартака" футболисты мастеровитее. Но, к сожалению, в полной мере мы этого не увидели. Да, были моменты, но должны были обыгрывать.

Сетка Кубка России 2016/17

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20160921/1090689062.html

0
0
0
Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. 1/16 финала

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

alexper6

В очередной раз показал свое мастерство комбаров, какой то дядька бородатый наваливал через него всю игру. Похоже опять наигрались, сейчас покатяться вниз.

17:46

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ