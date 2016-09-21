Валерий Кечинов: "Если бы "Спартак" играл основным составом, то результат был бы другим"

Бывший полузащитник московского "Спартака" Валерий Кечинов считает, что команда Карреры проиграла в 1/16 финала Кубка России из-за того, что играла не основным составом. "Спартак" проиграл "СКА-Хабаровску" со счетом 0:1 и покинул Кубок России.

– Конечно, в первую очередь, состав (стал причиной поражения). Если бы команда играла своим основным составом, думаю, что результат был бы совсем другим, – приводит "Р-Спорт" слова Кечинова. – Молодым игрокам дали возможность проявить себя. Ребята молодые старались – в этом не откажешь. Но кроме старания, нужно еще создавать голевые моменты в таких играх. При всем уважении к Хабаровску, даже учитывая, что "красно-белые" играли не основным составом, у "Спартака" футболисты мастеровитее. Но, к сожалению, в полной мере мы этого не увидели. Да, были моменты, но должны были обыгрывать.

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