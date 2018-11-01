Валерий Карпин: "Зенит" тоже не самым лучшим составом играл, Эйфории никакой нет"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча 1/8 финала Кубка России с "Зенитом" (3:1) заявил, что не слишком рисковал, выпуская на игру не основых футболистов. По его словам, эйфории от победы нет, так как питерцы играли не лучшим составом.

- Можно ли сказать, что вы сегодня убили двух зайцев - и выиграли, и дали передышку некоторым игрокам основы перед встречей с "Краснодаром"?

- Кто будет играть в Краснодаре - мы еще посмотрим. А что выиграли и вышли в четвертьфинал - и одного этого зайца достаточно. "Зенит" тоже не самым лучшим составом играл, эйфории поэтому никакой нет. Что выиграли - молодцы, конечно.

- Выпускать в защиту только двух основных игроков из пяти было большим риском?

- Я бы не назвал риск огромным. Какой-то был, конечно. Ребята не так часто играют. У нас есть 20 футболистов обоймы, каждый из которых выполняет на тренировках все что мы просим. Но надо их видеть в деле и не только в тренировках или товарищеских матчах. Боевые условия это немного другое. Сегодня мы им дали шанс, они им воспользовались.

- Семак сейчас жаловался, что с еврокубками получается очень тяжелый график Хочет ли "Ростов" в еврокубки и в этот график?

- Собираемся, хотим. Конечно, будет тяжело по графику. Но что ж тепреь делать - не выходить? Заканчивать с футболом? (Юрий Плохотниченко)