Валерий Карпин - о ничьей с "Краснодаром": "Если бы сказал, что не доволен, соврал бы"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после ничьей против "Краснодара" (2:2) в гостевом первом матче 1/4 финала Олимп-Кубка России заявил, что результат устраивает его команду, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова. Ответная игра назначена на 23 февраля 2019 года.
- Удалось отыграться за счет желания, самоотдачи, дисциплины, - отметил Карпин.
- Довольны исходом?
- После 0:2, если бы сказал, что недоволен, соврал бы. Исходя из того, как сложилась игра сначала. Проиграли за счет нашей боязни. Начали жаться в штрафную. Футболисты, которые меньше играют, наверно, из-за этого. И из-за боязни атаковать. Атаковать - это значит обыгрывать.
- 2:2 для вас - преимущество в ответном матче?
- На выезде забитые голы считаются по принципу, который вы сами знаете. Нормально.
- Вам известно, что "Краснодар" на выезде играет сильнее?
- И дома сильно играет. В двухраундовом противостоянии счет устраивает.