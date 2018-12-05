Валерий Карпин - о ничьей с "Краснодаром": "Если бы сказал, что не доволен, соврал бы"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после ничьей против "Краснодара" (2:2) в гостевом первом матче 1/4 финала Олимп-Кубка России заявил, что результат устраивает его команду, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова. Ответная игра назначена на 23 февраля 2019 года.

- Удалось отыграться за счет желания, самоотдачи, дисциплины, - отметил Карпин.

- Довольны исходом?

- После 0:2, если бы сказал, что недоволен, соврал бы. Исходя из того, как сложилась игра сначала. Проиграли за счет нашей боязни. Начали жаться в штрафную. Футболисты, которые меньше играют, наверно, из-за этого. И из-за боязни атаковать. Атаковать - это значит обыгрывать.

- 2:2 для вас - преимущество в ответном матче?

- На выезде забитые голы считаются по принципу, который вы сами знаете. Нормально.

- Вам известно, что "Краснодар" на выезде играет сильнее?

- И дома сильно играет. В двухраундовом противостоянии счет устраивает.