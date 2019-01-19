16:10 | Футбол — Олимп - Кубок России

Валерий Карпин: "Краснодару" не надо путать свою честь с честью страны"

Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин ответил на слова гендиректора "Краснодара" Владимира Хашига, который ранее объяснил необходимость переноса ответного четвертьфинального матча Олимп-Кубка России с ростовчанами.

 
4 ноября 2018 года. Краснодар. &quot;Краснодар&quot; - &quot;Ростов&quot; - 2:2. Валерий Карпин и Ари: спор на поле в матче РПЛ.Перенос матча "Ростов" - "Краснодар" - большой скандал. Карпин - о том, что происходит

Напомним предысторию вопроса: 17 января РФС подтвердил дату – 24 февраля, однако 18 января назначил на 21 января заседание совместной комиссии по согласованию новой даты. Дончане выступили резко против – в интервью "СЭ" Карпин назвал ситуацию беспределом.

Хашиг же заявил, что "Валерий Георгиевич прекрасно знает ситуацию. На 24 февраля встреча была назначена потому, что проведение первой игры полуфинала планировалось на 27-е. Но раз все остальные четвертьфиналы (три матча назначены на март. – Прим. "СЭ"), и, соответственно и полуфиналы, перенесли на более поздний срок, в чем смысл выходить на поле через два на третий, когда еще не возобновился чемпионат? Валерий Георгиевич хочет, чтобы мы играли невосстановленными через два дня, да еще и после выезда – у нас 21 февраля матч с "Байером" в Лиге Европы. А вот в остальном логики нет никакой. Мы защищаем честь страны в Европе, чемпионат еще не продолжен, полуфиналы перенесены – а именно из-за них был поставлен матч на 24 февраля. Шансы на то, что 27 февраля будет теплее, чем 24-го, выше. Зачем играть, когда одна команда недовосстановлена?"

– Как отреагировали на замечание Хашига – вы хотите, чтобы "Краснодар" вышел на поле, не отдохнув? – вопрос Карпину.

– Могу ответить только то, что еще в ноябре я подумал за "Краснодар" – что 21 февраля команда будет играть невосстановленной и надо перенести встречу с февраля на более поздний срок. Мне отказали. На том совещании в премьер-лиге присутствовал главный тренер "Краснодара", который промолчал. Если генеральный директор не в курсе этой ситуации, пусть спросит у своего тренера. "Ростов" не хотел проводить встречу 24 февраля, и теперь разговор о том, что в этом день "Краснодар" будет играть невосстановленным – это не наша, а их проблема.

– Понимаете, почему сейчас идет такое давление и усилия по переносу игры с 24 на 27 февраля?

– Потому что теперь вдруг соперники проснулись, а заранее, видимо, не думают.

– Как реагируете на такую логику – "Краснодар" защищает честь страны на евроарене, поэтому игру надо перенести?

– Пусть мне кто-нибудь объяснит – в чем матч 24 февраля мешает "Краснодару" защитить честь страны тремя днями ранее, 21-го? Если бы краснодарцы выступали в еврокубках после нашего матча, логику я бы мог понять – в этом случае игра 24 февраля могла помещать защитить честь страны 27 февраля. А сейчас не вижу, как матч 24 февраля может помешать встрече 21 февраля. В нынешней ситуации "Краснодар" 24 февраля в матче с нами будет защищать свою честь, а не честь страны. Не надо громких фраз. Не надо путать честь свою и честь страны. (Сергей Егоров)​

Владимир Хашиг – об игре с "Ростовом": "Зачем играть, когда одна команда недовосстановлена?"

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Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/4 финала
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