Валерий Карпин: "Калачева заменили из-за выхода Дзюбы"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча 1/8 финала Олимп-Кубка России с "Зенитом" (3:1) похвалил Денниса Хаджикадунича и Тимофея Калачева.

- Сегодня впервые в основе вышел Хаджикадунич. Довольны ли вы его игрой?

- Молодой парень, у него первая игра на таком уровне в российском футболе. Сыграл очень достойно во всех аспектах. Не уступал в борьбе, в том числе против очень классных форвардов. Поздравил его, ему есть куда расти, талантливый парень.

- Калачев сегодня впервые за пару сезонов сыграл на позиции правого защитника. Как оцените его игру?

- Очень достойно, справился со всеми задачами. Заменили его только потому, что увидели, что "Зенит" выпускает Дзюбу. Поэтому усилили защиту Рагнаром для противодействия Дзюбе, и оставили на поле Логашова, потому что он чуть-чуть повыше Калачева. (Юрий Плохотниченко)