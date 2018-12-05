Валерий Карпин: "Игроки "Ростова" испугались соперника в первые 30 минут"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин – о матче с "Краснодаром" (2:2) в первом матче 1/4 финала Олимп-Кубка России. Он ответил на вопрос, почему команда робко играла в первые 30 минут.

- Как по мне, однозначно испугались. Не знаю, чего, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - На 35-й минуте кто-то впервые сыграл вперед. Вместо того, чтобы играть, как должны были, опорные полузащитники играли как центральные защитники. Не знаю, почему, спросите об этом у футболистов. Несколько игроков сыграли 90 минут два дня назад. То, что вничью сыграли, оставляет шансы на ответную игру.

Ответный матч состоится 23 февраля.