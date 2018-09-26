Валерий Карпин: "Благодарю "Ростов" за правильный настрой с командой, которая "на бумаге" ниже классом"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поблагодарил своих игроков за правильный настрой в матче 1/16 финала Кубка России против "Сызрани-2003".

– Благодарю ребят за правильный настрой с командой, которая "на бумаге" ниже классом. "Ростов" должен был быть сильнее и показал это на поле, – цитирует официальный сайт "Ростова" Карпина. – Благодарю "Сызрань-2003" за теплый прием.

– Игроки, которые реже играют в РПЛ, сегодня были особенно настроены? Учитывали это при выборе состава?

– Хотелось предоставить игровое время тем, кто мало играет в РПЛ. Ветеранам дали отдохнуть, дабы избежать травм.

– Кого отметите из тех, кто сегодня впервые вышел в стартовом составе?

– Все сыграли на максимуме, мы посмотрели игроков в условиях "близких к боевым".