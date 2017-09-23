Валерий Газзаев: "Клубы ФНЛ и ПФЛ в Кубке России бились так, как никогда"

Знаменитый тренер, обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев в интервью "СЭ" признался, что с пониманием относится к вылету из Кубка России клубов РФПЛ. По его мнению, важную роль в кубковых матчах играет мотивация.

– Кубок – специфический, своеобразный турнир, - считает Газзаев. - В нем команды ниже классом часто добиваются неожиданных успехов. Это происходит не только в России, но и в других странах, в той же Англии, которую многие считают за образец. Там до решающих стадий периодически добираются команды даже не из чемпионшипа, а из третьих и четвертых лиг. По пути обыгрывая клубы премьер-лиги, даже ее грандов.

Почему так происходит? Есть две причины. С одной стороны, в условиях насыщенного календаря (а в России, кстати, он на сей раз еще более жесткий, чем в последние годы) тренеры регулярно прибегают к ротации. Кто-то их за это критикует, кто-то поддерживает – но каждый специалист делает выбор исходя из собственных соображений о подготовке команды. А с другой стороны, клубы из низших лиг рассматривают встречу с грандами как игру года для себя. Появляется запредельная мотивация – и у всей команды, и у футболистов по отдельности, каждый из которых старается провести "матч жизни", ведь именно сейчас его могут заметить. Дополнительную эмоцию дают болельщики. Посмотрите, допустим, что творилось в Курске – полный стадион! Какие царили эмоции! "Авангард", петербургское "Динамо" и другие команды ФНЛ и ПФЛ бились так, как никогда! У них была сверхмотивация!

Надо учитывать еще один факт. Для тех же "Зенита" и ЦСКА ключевые турниры сейчас – еврокубки. Они отнимают много сил и дают совсем другие эмоции по сравнению с Кубком, это надо понимать. (Дмитрий СИМОНОВ)

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