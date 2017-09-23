Валерий Газзаев: "Игра резервистами в Кубке - это в определенной степени разумный шаг"

Знаменитый тренер, обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев в интервью "СЭ" отметил, что ротация в матчах 1/16 финала Кубка России это разумное решение. Также он считает, что не стоит заострять внимание на поражениях клубов РФПЛ, участвующих также в еврокубках.

– Может, "Зениту", ЦСКА, "Краснодару", другим командам не стоило выпускать запасных в 1/16 финала Кубка?

– Тут решение за тренером. С точки зрения тренерского штаба и руководства, это в определенной степени разумный шаг – игроки должны чувствовать себя частью коллектива. К сожалению, у запасных не всегда все получается – отсутствие игровой практики может вызвать неуверенность и привести к непредвиденным ошибкам. Резервисты далеко не всегда используют свой шанс.

Подводя итог: неудачи "Зенита" и ЦСКА в отдельных матчах ни в коем случае не ставят под сомнение уровень и мастерство тренеров и игроков. Гораздо более показательны матчи в Европы – а там оба наших клуба добились побед. ЦСКА обыграл в гостях одну из сильнейших команд Европы. "Зенит" показал очень мощную игру против "Вардара", непростого соперника, который выбил из турнира "Фенербахче". А, положа руку на сердце, что было бы важнее для вышедшего в следующий раунд Кубка "Спартака" – победа над "Кубанью" или все-таки в Мариборе?.. (Дмитрий СИМОНОВ)

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