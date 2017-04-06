Валерий Газзаев: "Буду болеть за Семина и желаю ему меня обогнать!"

Знаменитый тренер, который сейчас является депутатом Государственной Думы РФ и заместителем председателя комитета по физической культуре и спорту Валерий Газзаев, четырежды выигрывавший с ЦСКА Кубок России, в разговоре с обозревателем "СЭ" пожелал своему коллеге Юрию Семину, также побеждавшему в этом турнире четыре раза, стать единоличным рекордсменом страны. В финальном матче турнира сыграют "Локомотив" и "Урал".

– Искренне желаю, чтобы Юра выиграл, и буду рад этому, – сказал Газзаев. – Любые рекорды рано или поздно бьются. Клянусь, до сегодняшнего дня не знал, что мы с Семиным делим это достижение. Открыл номер "СЭ" за четверг, где вы об этом написали, и подумал: ничего себе! Мы с ним дружим уже более 40 лет – с 1976-го. Конечно, были времена, когда мы конкурировали: он отстаивал интересы "Локомотива", я – "Алании", ЦСКА. Но у нас был исключительно спортивный интерес, и в нашем соперничестве мы никогда не переходили грань. После матча с "Уфой" я позвонил ему, поздравил с выходом в финал и сказал, что буду за него болеть. Рад и тому, что встретится он с другим тренером советской школы – Сашей Тархановым. Тем интереснее будет матч в Сочи! (Игорь РАБИНЕР)