Валерий Баринов: "Судьба дает "Локомотиву" шанс, и его нужно использовать"

Народный артист России и болельщик "Локомотива" Валерий Баринов после полуфинала Кубка России против "Уфы" (1:0) отметил, что голкиперу команды Гильерме нужно поставить памятник за его игру в начале поединка. По его словам, вся команда в этом матче проявила характер.

– Поздравляю всех. У нас впереди замечательный момент, и мы должны его не упустить, - приводит пресс-служба "Локо" слова Баринова. - Судьба дает нам шанс, и мы должны его использовать. По игре… Трудно давать ей оценку, потому что сыграли "на валидоле". Начало... Гильерме можно памятник поставить в воротах и пусть стоит там – бронзовый и непробиваемый. То, что он сделал в дебюте встречи, – просто замечательно.

Очень рад, что ребята проявили характер. Михалику выбили челюсть, менять уже было некого, к нему подошли врачи, вправили все, парень пошел. Понимаете, любой другой упал бы и не встал, ну как – челюсть выбили! Рот открыть не мог. Врачи закрыли, он пошел и отработал до конца. Очень понравился Кверквелия. Очень.

Для меня счет 1:0 и свисток судьи – момент счастья. Я поздравляю всех болельщиков с этим счастьем. Я поздравляю вас с завтрашним утром победы. Вы знаете – это мое любимое состояние: проснуться утром в день, когда мы накануне выиграли матч. Мы еще сумеем показать, что такое "Локомотив"! С победой вас!