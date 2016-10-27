Вадим Скрипченко : "Все матчи "Урала" с "Амкаром" похожи"

Главный тренер "Урала" Вадим Скрипченко после победы над "Амкаром" в серии пенальти в матче 1/8 финала Кубка России подчеркнул, что его подопечные в этой встрече проявили характер. По словам Скрипченко, все матчи "Амкара" с "Уралом" очень похожи.

– Настоящая кубковая игра получилась сегодня, – приводит официальный сайт "Амкара" слова Скрипченко. – Обе команды стремились пройти в следующий раунд, это было видно. "Амкар" играл через два дня на третий, и понятно было, что будут изменения в составе, и мы это предвидели. Но было видно, что хозяева хорошо настроились. Но тем не менее, нам удалось первыми открыть счет – на стандартном положении, мы к этому готовились. Понимали, что, наверное, много голевых эпизодов не может быть в таких играх, когда есть накал, когда есть повышенное количество единоборств. В принципе, все наши матчи с "Амкаром" очень похожи. Поэтому мы понимали, что каждый эпизод может иметь решающее значение. Забили гол в первом тайме и, в принципе, контролировали ход игры во втором.

Наверное, можно говорить о том, что имела место ошибка вратаря, которая все-таки повлияла на то, что психологически после этого пропущенного мяча соперник перехватил в какой-то степени инициативу. Может быть, нельзя говорить о том, что было очень много голевых моментов. Но, тем не менее, давление соперник создал у наших ворот. Это было и в конце второго тайма, это было и в дополнительное время. Но тем не менее, команда наша с характером, не без этого. Я благодарен парням, они сегодня проявили мужество. И главное, что Дима Арапов не сломался после этой ошибки и в целом достойно выглядел во всех эпизодах после этого пропущенного мяча. Ну и, наверное, благодарность за проделанную работу, за профессионализм – это то, что в серии одиннадцатиметровых он сработал, я считаю, очень мастеровито. Пенальти – это всегда лотерея. Но, может быть, сегодня мы немножко больше хотели победить. И, наверное, победа все-таки заслуженная.