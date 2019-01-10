В "Урале" уверены, что подготовят поле в феврале к матчу со "Спартаком"

Пресс-атташе "Урала" Никита Медведевских заявил, что клуб сможет подготовить стадион к ответному матчу 1/4 финала Олимп-Кубка России против "Спартака". Игра должна состояться 23-24 февраля. Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что три игры, включая встречу в Екатеринбурге, могут перенести на более поздний срок.

- Мы можем принять матч "Урал" - "Спартак" в феврале и не сомневаемся, что подготовим поле приемлемого качества, - цитирует ТАСС Медведевских. - Вопрос в том, какие после этого будут последствия для дальнейшего использования газона, потому что в феврале может быть очень холодно, и, если поле заморозится, то оно может долго восстанавливаться. Но, конечно, мы поддерживаем предложение о переносе матча и не будем возражать, потому что это будет в интересах болельщиков и в интересах здоровья футболистов. Понятно, что рассчитывать на то, что в феврале в Екатеринбурге будут комфортные климатические условия для футбола, не приходится.

В одном из интервью президент клуба Григорий Викторович Иванов говорил, что мы могли бы и в манеже эту игру принять, но здесь уже вопрос в том, разрешит ли нам РФС это сделать. И понятно, что игра со "Спартаком" должна проходить на большом стадионе, именно на "Екатеринбург Арене". Это рейтинговый матч, который очень важен для обеих команд и имеет большой зрительский интерес. Поэтому, конечно, мы будем приветствовать вариант того, чтобы он состоялся в более пригодных для игры в футбол климатических условиях, я думаю, все выиграют от этого решения.

Первая игра 1/4 финала завершилась вничью - 1:1.