11:48 | Футбол — Олимп Кубок России

В РФС довольны состоянием поля в Самаре перед матчем "Крылья Советов" - "Спартак"


Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов заявил, что комиссия союза осталась довольна состоянием поля на стадионе "Металлург" в Самаре. 28 февраля арена примет матч 1/4 финала Кубка России "Крылья Советов" - "Спартак".

 
Вчера. Казань. &quot;Рубин&quot; - &quot;Крылья Советов&quot; - 1:2. Главный тренер казанцев Курбан БЕРДЫЕВ (слева) и наставник самарцев Андрей ТИХОНОВ."Спартак" против Тихонова. Других интриг в Кубке не осталось

Также на этой стадии турнира состоятся еще три матча: 27 февраля "Амкар" и "Авангард" сыграют в Перми, а "СКА-Хабаровск" и "Шинник" - в Хабаровске. На следующий день "Тосно" в Санкт-Петербурге сыграет с "Луч-Энергией".

- Переживания, само собой, есть, но поле ровное, зеленое, где-то есть молодая поросль, но еще есть 12 дней, все в работе, - цитирует ТАСС Куликова. - Сейчас поле накрыто, под пленкой 13 градусов. Думаю, все должно быть нормально, но мы, само собой, свои рекомендации высказали.

Они перестелили газон, пропесковали, и теперь он не "плывет", как было в последние годы. Сейчас главное, чтобы дернина набрала силу.

На остальных стадионах искусственные покрытия. Главное, чтобы общая атмосферная погода не опустилась до минус 15-20 градусов.

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http://tass.ru/sport/4968159

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