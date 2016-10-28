18:04 | ФУТБОЛ — Кубок России

В Оренбурге вместо Москалева будет судить Федотов

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Как стало известно "СЭ", главным арбитром матча 12-го тура чемпионата России "Оренбург""Крылья Советов" назначен Игорь Федотов. Он заменил Владимира Москалева, получившего неудовлетворительную оценку за работу на игре 1/8 финала Кубка России "Анжи""Зенит", в котором ошибочно удалил зенитовского вратаря Михаила Кержакова. (Александр БОБРОВ)

"Зенит": разгром под свист судьи //
Москалев организовал скандал, удалив вратаря "Зенита" //
0:4 так "Зенит" не унижали 13 лет

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Don Miguel

Ну, судить в Махачкале мог хоть мартышкин с улицы, Зеня там проиграл сам.

19:01

pushgun

Мос-кал-офф клал с прибором на эти 90 тыс. руб. за игру в Оренбурге. В Махачкале он заработал в 10 раз больше.

18:42

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