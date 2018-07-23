Президент РПЛ Сергей Прядкин допустил, что в Кубке России могут разрешить четвертую замену. На чемпионате мира-2018 впервые было разрешено проводить четвертую замену в дополнительное время.

– Неплохая идея. Мы тоже гадали, когда это можно будет реализовать, - цитируют "Известия" Прядкина. - Думаю, это возможно уже в грядущем розыгрыше Кубке России. Посмотрим, не все сразу.

Говоря о грядущем розыгрыше Кубка, Прядкин, возможно, имел в виду Кубок России-2019/20, поскольку розыгрыш трофея в этом сезоне уже стартовал.