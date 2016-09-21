В гостинице "Зенита" в Тамбове погас свет

В тамбовском отеле, где остановился "Зенит", неожиданно отключили электричество, передает спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Света не было на протяжении 15 минут, из-за этого пришлось отложить общекомандное собрание.
Завтра питерский клуб сыграет с "Тамбовом" в рамках 1/16 финала Кубка России. Поединок начнется в 14.30 по московскому времени.
crazysun78
газпрому темную устроили..
21:33
aloveku
а если не вклю... а если не включат - отключим газ!
21:15
Гетеродин
Матч начнётся в 14:00. Удачи Зениту.
20:56
Kupservas
В Газпреме газ закончился...
20:55