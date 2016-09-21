20:42 | ФУТБОЛ — Кубок России

В гостинице "Зенита" в Тамбове погас свет

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В тамбовском отеле, где остановился "Зенит", неожиданно отключили электричество, передает спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Света не было на протяжении 15 минут, из-за этого пришлось отложить общекомандное собрание.

Завтра питерский клуб сыграет с "Тамбовом" в рамках 1/16 финала Кубка России. Поединок начнется в 14.30 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. 1/16 финала

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КОММЕНТАРИИ (4)
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crazysun78

газпрому темную устроили..

21:33

aloveku

а если не вклю... а если не включат - отключим газ!

21:15

Гетеродин

Матч начнётся в 14:00. Удачи Зениту.

20:56

Kupservas

В Газпреме газ закончился...

20:55

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