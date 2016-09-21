В гостинице "Зенита" в Тамбове погас свет

В тамбовском отеле, где остановился "Зенит", неожиданно отключили электричество, передает спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Света не было на протяжении 15 минут, из-за этого пришлось отложить общекомандное собрание.

Завтра питерский клуб сыграет с "Тамбовом" в рамках 1/16 финала Кубка России. Поединок начнется в 14.30 по московскому времени.