В гостевом секторе "Урала" болельщики развернули баннер "Спартака"

Перед матчем четвертьфинала Кубка России между московским "Спартаком" и екатеринбургским "Уралом" болельщики развернули баннер "Боже, "Спартак" храни", который обычно располагается на фан-трибуне красно-белых. По всей видимости, ряд спартаковских фанатов будут смотреть игру из гостевого сектора.

Напомним, что КДК РФС ранее наказал "Спартак" закрытием трибун B и D на домашний матч с "Уралом" за скандирование болельщиками оскорбительных выражений в адрес махачкалинского "Анжи" во время игры 1/8 финала Кубка в ноябре. (Александр Рогулев)