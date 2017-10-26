В день матча "Рубин" - "Крылья советов" полицейские Казани задержали 13 болельщиков

В день проведения матча 1/8 финала Кубка России между "Рубином​" и "Крыльями Советов" (1:2) полицейские Казани задержали 13 болельщиков. Отметим, что на стадионе присутствовало порядка 3500 зрителей.

- До начала матча, а также в ходе игры полицейские задержали и доставили в территориальные отделы полиции УМВД России по г. Казани 13 болельщиков команды "Крылья Советов". Им вменяется нарушение административного законодательства РФ, а именно, статей 19.3 и 20.21 КоАП РФ (неповиновение законным требованиям сотрудника полиции и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения), ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), ч.ч.1, 3 ст.20.31 КоАП РФ (грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований), ст.6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, помещениях и на объектах).

В отношении одного из задержанных – 17-летнего молодого человека – решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

В настоящее время трое из задержанных направлены в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Республике Татарстан. – гласит сообщение на официальном сайте МВД по Республике Татарстан.