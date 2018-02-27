В четвертый раз клуб первого дивизиона сыграет в финале Кубка России

В финале Кубка России-2017/18 сыграет как минимум один представитель Первого дивизиона. Это стало понятно после того, как "Шинник" и "Авангард" одержали победы над клубами премьер-лиги и определили первую пару полуфиналистов. Команды второго эшелона трижды добирались до решающего матча: "Химки" и "Алания" в финале уступили ЦСКА, а "Терек" в 2004 году стал обладателем трофея. (Кирилл БУРДАКОВ)

Финалы Кубка России с участием клубов Первого дивизиона

Год Город Матч 2004 Москва Терек – Кр.Советов – 1:0 2005 Москва ЦСКА – Химки – 1:0 2011 Ярославль ЦСКА – Алания – 1:0

Выделены клубы Первого дивизиона.