В четвертый раз клуб первого дивизиона сыграет в финале Кубка России

В финале Кубка России-2017/18 сыграет как минимум один представитель Первого дивизиона. Это стало понятно после того, как "Шинник" и "Авангард" одержали победы над клубами премьер-лиги и определили первую пару полуфиналистов. Команды второго эшелона трижды добирались до решающего матча: "Химки" и "Алания" в финале уступили ЦСКА, а "Терек" в 2004 году стал обладателем трофея. (Кирилл БУРДАКОВ)
Финалы Кубка России с участием клубов Первого дивизиона
|
Год
|
Город
|
Матч
|
2004
|
Москва
|
Терек – Кр.Советов – 1:0
|
2005
|
Москва
|
ЦСКА – Химки – 1:0
|
2011
|
Ярославль
|
ЦСКА – Алания – 1:0
Выделены клубы Первого дивизиона.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/cup/2017-2018/playoff/
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23:52 27 февраля