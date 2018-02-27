21:09 27 февраля | Футбол — Олимп Кубок России

В четвертый раз клуб первого дивизиона сыграет в финале Кубка России

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В финале Кубка России-2017/18 сыграет как минимум один представитель Первого дивизиона. Это стало понятно после того, как "Шинник" и "Авангард" одержали победы над клубами премьер-лиги и определили первую пару полуфиналистов. Команды второго эшелона трижды добирались до решающего матча: "Химки" и "Алания" в финале уступили ЦСКА, а "Терек" в 2004 году стал обладателем трофея. (Кирилл БУРДАКОВ)

Финалы Кубка России с участием клубов Первого дивизиона

Год

Город

Матч

2004

Москва

Терек – Кр.Советов – 1:0

2005

Москва

ЦСКА – Химки – 1:0

2011

Ярославль

ЦСКА – Алания – 1:0

Выделены клубы Первого дивизиона.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/cup/2017-2018/playoff/

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Материалы других СМИ
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