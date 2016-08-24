19:57 24 августа | ФУТБОЛ — Кубок России

В 1/16 финала Кубка России "Зенит" сыграет с "Тамбовом", "Локомотив" - с "Химками"

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"Тосно", "Тамбов" и "Химки" пробились в 1/16 финала Кубка России, переиграв "Долгопрудный", "Калугу" и "Текстильщик" соответственно. На следующей стадии турнира команда из Тосно встретится с тульским "Арсеналом", тамбовский коллектив - с "Зенитом", а химкинский клуб - с "Локомотивом".

Кубок России

1/32 финала 

"Долгопрудный" (Долгопрудный) - "Тосно" (Тосно) - 0:1 (0:1)

Гол: Причиненко, 11. 

Судья: Небогатиков (Казань).

24 августа. Долгопрудный. Стадион "Салют".

"Калуга" (Калуга) - "Тамбов" (Тамбов) - 1:3 (1:0)

Голы: Баранов, 26 (1:0). Алумона, 49 (1:1). Алумона, 85 (1:2). Поярков, 88 (1:3). 

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

24 августа. Калуга. Стадион "Арена Анненки".

"Текстильщик" (Иваново) - "Химки" (Химки) - 0:1 (0:0)

Гол: Ахба, 89. 

Судья: Аношин (Санкт-Петербург).

24 августа. Иваново. Стадион "Текстильщик".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/cup/2016-2017/32/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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AESt_SM

Тамбов ждёт футбольный праздник, а дальше время покажет... Мяч круглый - Лодыгин дырявый... Может что и получится..))

21:46 24 августа

FMS-Tambov

А чего мечтать-то? Просто порвём и всё. )))

20:28 24 августа

shpasic

лучше пусть судья Небогатиков из Казани судит Зенит - сразу станет Богатиковым)

20:28 24 августа

Kirillyurrich

размечтался, себе ченить забей, как ковтун в свои ворота

20:27 24 августа

Ковтун

Тамбов должен выбить Зенит, как в свое время Тюмень это сделала.

20:17 24 августа

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