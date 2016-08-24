В 1/16 финала Кубка России "Зенит" сыграет с "Тамбовом", "Локомотив" - с "Химками"

"Тосно", "Тамбов" и "Химки" пробились в 1/16 финала Кубка России, переиграв "Долгопрудный", "Калугу" и "Текстильщик" соответственно. На следующей стадии турнира команда из Тосно встретится с тульским "Арсеналом", тамбовский коллектив - с "Зенитом", а химкинский клуб - с "Локомотивом".

Кубок России

1/32 финала

"Долгопрудный" (Долгопрудный) - "Тосно" (Тосно) - 0:1 (0:1)

Гол: Причиненко, 11.

Судья: Небогатиков (Казань).

24 августа. Долгопрудный. Стадион "Салют".

"Калуга" (Калуга) - "Тамбов" (Тамбов) - 1:3 (1:0)

Голы: Баранов, 26 (1:0). Алумона, 49 (1:1). Алумона, 85 (1:2). Поярков, 88 (1:3).

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

24 августа. Калуга. Стадион "Арена Анненки".

"Текстильщик" (Иваново) - "Химки" (Химки) - 0:1 (0:0)

Гол: Ахба, 89.

Судья: Аношин (Санкт-Петербург).

24 августа. Иваново. Стадион "Текстильщик".