В 1/16 финала Кубка России "Зенит" сыграет с "Тамбовом", "Локомотив" - с "Химками"

"Тосно", "Тамбов" и "Химки" пробились в 1/16 финала Кубка России, переиграв "Долгопрудный", "Калугу" и "Текстильщик" соответственно. На следующей стадии турнира команда из Тосно встретится с тульским "Арсеналом", тамбовский коллектив - с "Зенитом", а химкинский клуб - с "Локомотивом".
Кубок России
1/32 финала
"Долгопрудный" (Долгопрудный) - "Тосно" (Тосно) - 0:1 (0:1)
Гол: Причиненко, 11.
Судья: Небогатиков (Казань).
24 августа. Долгопрудный. Стадион "Салют".
"Калуга" (Калуга) - "Тамбов" (Тамбов) - 1:3 (1:0)
Голы: Баранов, 26 (1:0). Алумона, 49 (1:1). Алумона, 85 (1:2). Поярков, 88 (1:3).
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).
24 августа. Калуга. Стадион "Арена Анненки".
"Текстильщик" (Иваново) - "Химки" (Химки) - 0:1 (0:0)
Гол: Ахба, 89.
Судья: Аношин (Санкт-Петербург).
24 августа. Иваново. Стадион "Текстильщик".
AESt_SM
Тамбов ждёт футбольный праздник, а дальше время покажет... Мяч круглый - Лодыгин дырявый... Может что и получится..))
21:46 24 августа
FMS-Tambov
А чего мечтать-то? Просто порвём и всё. )))
20:28 24 августа
shpasic
лучше пусть судья Небогатиков из Казани судит Зенит - сразу станет Богатиковым)
20:28 24 августа
Kirillyurrich
размечтался, себе ченить забей, как ковтун в свои ворота
20:27 24 августа
Ковтун
Тамбов должен выбить Зенит, как в свое время Тюмень это сделала.
20:17 24 августа