"Урал" вылетел в Сочи на главный матч в истории клуба

"Урал" отправился в Сочи на финальный матч Кубка России с "Локомотивом". Как заявила пресс-служба екатеринбуржцев, это главная игра в истории клуба.
- Отправляемся на главный матч в нашей истории, - говорится в сообщении.
Матч "Урал" - "Локомотив" состоится в Сочи на стадионе "Фишт" во вторник, 2 мая, начало - в 18.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию.
Отправляемся на главный матч в нашей истории#ЛетимвСочи #КубокРоссии #УралЛоко pic.twitter.com/BqV5ofmKVp– ФК Урал (@FCURAL) 1 мая 2017 г.
vatnik
Удачи, братаны!
09:45