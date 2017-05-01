"Урал" вылетел в Сочи на главный матч в истории клуба

"Урал" отправился в Сочи на финальный матч Кубка России с "Локомотивом". Как заявила пресс-служба екатеринбуржцев, это главная игра в истории клуба.

- Отправляемся на главный матч в нашей истории, - говорится в сообщении.

Матч "Урал" - "Локомотив" состоится в Сочи на стадионе "Фишт" во вторник, 2 мая, начало - в 18.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию.