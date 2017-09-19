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18:19 | Футбол — Кубок России

"Урал" вылетел на матч с "Шинником" в Кострому. А прилетел в Ярославль

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"Загадочные" сообщения появились в Твиттере "Урала" в преддверии матча 1/16 финала Кубка России против "Шинника". Сначала пресс-служба клуба из Екатеринбурга сообщила, что команда вылетела в Кострому. После приземления появилось сообщение: "Ну, здравствуй, Ярославль! Давненько тут не были". 

Напомним, "Шинник" из-за реконструкции стадиона в Ярославле проводит домашние поединки в Караваево под Костромой. В этот населенный пункт гости ярославского клуба приезжают на автобусе.

Матч "Шинник" - "Урал" состоится 20 сентября, начало - в 15.00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (3)
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finnik55

В Костроме нет приличного аэропорта, естественно, прилетели в Туношну под Ярославлем, оттуда полчаса до Костромы. Как всегда новость на пустом месте, писать не о чем больше.

19:37

Бу-га-га!

Он шел на Одессу, а вышел к Херсону.

19:30

Kot, kotoryi

Пилот попутал :)

19:02