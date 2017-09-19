"Урал" вылетел на матч с "Шинником" в Кострому. А прилетел в Ярославль

"Загадочные" сообщения появились в Твиттере "Урала" в преддверии матча 1/16 финала Кубка России против "Шинника". Сначала пресс-служба клуба из Екатеринбурга сообщила, что команда вылетела в Кострому. После приземления появилось сообщение: "Ну, здравствуй, Ярославль! Давненько тут не были".
Напомним, "Шинник" из-за реконструкции стадиона в Ярославле проводит домашние поединки в Караваево под Костромой. В этот населенный пункт гости ярославского клуба приезжают на автобусе.
Матч "Шинник" - "Урал" состоится 20 сентября, начало - в 15.00 по московскому времени.
Вылетаем в Кострому на матч #ШинникУрал pic.twitter.com/Fq1Nv9lecn– ФК Урал (@FCURAL) 19 сентября 2017 г.
Ну, здравствуй, Ярославль! Давненько тут не были. pic.twitter.com/Dv6BMfRLLB– ФК Урал (@FCURAL) 19 сентября 2017 г.
finnik55
В Костроме нет приличного аэропорта, естественно, прилетели в Туношну под Ярославлем, оттуда полчаса до Костромы. Как всегда новость на пустом месте, писать не о чем больше.
19:37
Бу-га-га!
Он шел на Одессу, а вышел к Херсону.
19:30
Kot, kotoryi
Пилот попутал :)
19:02