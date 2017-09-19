"Урал" вылетел на матч с "Шинником" в Кострому. А прилетел в Ярославль

"Загадочные" сообщения появились в Твиттере "Урала" в преддверии матча 1/16 финала Кубка России против "Шинника". Сначала пресс-служба клуба из Екатеринбурга сообщила, что команда вылетела в Кострому. После приземления появилось сообщение: "Ну, здравствуй, Ярославль! Давненько тут не были".

Напомним, "Шинник" из-за реконструкции стадиона в Ярославле проводит домашние поединки в Караваево под Костромой. В этот населенный пункт гости ярославского клуба приезжают на автобусе.

Матч "Шинник" - "Урал" состоится 20 сентября, начало - в 15.00 по московскому времени.